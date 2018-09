Vin spumos şi muzică de calitate: În Capitală se desfăşoară Festivalul Must Fest 2018

foto: publika.md

Vin spumos, bucate tradiţionale şi muzică de calitate. De asta au parte cei care participă în acest weekend la Festivalul Must Fest 2018, desfăşurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Evenimentul a fost deschis de Orchestra Ministerului Afacerilor Interne.



Colectivele artistice au impresionat publicul cu un program inedit. Ulterior, pe scenă a urcat Orchestra fraţilor Advahov, iar oamenii au început să se prindă în hore.



A continuat să facă atmosferă trupa SunStroke Project.



Bucătarii au avut grijă să ademenească vizitatorii cu bucate delicioase.



"Costițe, mici, cârnăciori, legume la grătar."



Organizatorii au pregătit şi diferite concursuri atât pentru adulţi, cât şi pentru copii.



Oaspeţii festivalului nu au ezitat să guste din vinul nou.



"Gustul e tare plăcut. Foarte bine, frumos, aranjat."



"Am băut, am mâncat. Foarte multe vinuri am degustat. Totul este minunat şi foarte frumos. "



"Este foarte bine, sunt încântat. Iată, am cumpărat o sticlă şi acuş vom degusta în direct. "



Mustul a fost şi pe placul turiștilor străini.



"Da, e absolut extraordinar. Şi în Slovacia avem must, dar acesta cred că este cel mai bun pe care l-am băut până acum."



"Cred că e o ţară frumoasă, iar oamenii sunt prietenoşi. Vinul are un gust bun, trebuie să încercăm mai multe soiuri."



"Vinul este foarte, foarte, foarte bun şi pentru că nu am băut deloc apă înainte, cred că m-am ameţit un pic."



Seara va culmina cu un concert susţinut de Alex Calancea Band, Doredos şi trupa Brainstorm. Festivalul este la cea de-a III-a ediţie şi este organizat de un combinat de vinuri din ţara noastră.