Vin sărbătorile: Cele mai solicitate cadouri de moldoveni sunt cele personalizate

Sărbătorile de iarnă sunt și despre surprize inedite. În ultimii ani, moldovenii apelează tot mai des la serviciile firmelor care se ocupă cu personalizarea cadourilor.



"Un bărbat adevărat nu are nevoie de reţetă. Acest şorţ l-a făcut o doamnă, care va ajunge acest şorţ, sub brad, de sărbători, pentru soţul ei drag."



Petru Berlinschi , un tânăr antreprenor din Capitală, realizează imprimeuri pe diverse obiecte, în special pe tricouri, hanorace și alte articole vestimentare. Procesul de printare durează doar trei minute, iar ulterior, haina se pune sub o presa termică la 160 de grade. Asta face ca imaginea să reziste mult în timp.



Mulţi spun că preferă cadouri care să le fie utile celor dragi.



"Acum este în trend așa tip de haine și îmi place foarte mult, mă simt și eu mai în vogă, mai tinerică."



"Am comandat hanorace personalizate, în ajunul sărbătorilor de iarnă. Este un cadou deosebit față de ceea ce putem găsi la noi pe piață"



"Vin sărbătorile de iarnă și m-am gândit să cumpăr ceva personalizat. Reporter: Pentru cine? - Pentru prietena mea și pentru mine. Aș dori să fim la fel și să fie un dar din suflet."



Vânzătorii spun că numărul cumpărătorilor a crescut simţitor în ajunul sărbătorilor.



"90 la sută din clienții noștri sunt femei, doamne, domnițe, deoarece ele sunt mai ingenioase și cu experiență în domeniu", a spus antreprenorul, Petru Berlinschi.



"Vin sărbătorile de iarnă și toți sunt în căutare de cadouri pentru familie, pentru copii, pentru prieteni. Toți vor tricouri, hanorace, care au un mesaj special și imagini speciale", a spus antreprenoarea, Livia Berlinschi.



Prețul pentru astfel de servicii pornește de la 280 de lei și variază în funcție de mărimea și complexitatea imaginii printate.

loading...