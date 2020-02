VIN NINSORILE! Un ciclon din nordul Oceanului Atlantic se îndreaptă spre Moldova

Un ciclon care vine din nordul Oceanului Atlantic aduce mult-așteptata iarnă în Europa. Valul de aer rece a ajuns deja în Marea Britanie și Irlanda, aducând ploi și vânt puternic, care bate cu rafale de până la 130 de kilometri pe oră. Autoritățile de la Londra au atenționat că temperaturile vor scădea drastic în zilele care vin, așa că ploile se vor transforma în ninsori.

În preajma zilei Sfântului Valentin se vor înregistra cele mai puternice ninsori. Stratul de zăpadă va ajunge pe alocuri și la 75 de centimetri, iar temperaturile vor cădea până la șapte grade cu minus noaptea.

Ciclonul ajunge astăzi și în România. Meteorologii de peste Prut au lansat o avertizare de cod galben de vânt. Pe alocuri, rafalele vor ajunge chiar și la 100 de kilometri pe oră.

Pe mai tot teritoriul țării vecine vor cădea ploi și lapoviță. Cantitatea precipitațiilor va depăși, pe alocuri, 20 de litri pe metru pătrat. În următoarele zile, temperaturile vor scădea treptat, până la 10 grade sub zero noaptea, și vor cădea ninsori abundente. Ziua, se vor înregistra temperaturi cuprinse între trei și șapte grade cu plus.

Tot azi, în vestul Ucrainei se așteaptă ploi și lapoviță, însoțite de temperaturi cuprinse între +3 și +8 ziua și 0 și -1 noaptea. Începând cu zilele următoare, vremea se va răci și vor cădea precipitații mixte în tot restul țării. Spre sfârșitul săptămânii, va ninge în toată legea și va fi ger. Mercurul din termometre va cădea până la -8 noaptea, iar ziua vor fi temperaturi cuprinse între -2 și +1.

În Republica Moldova, ciclonul se va face simțit începând cu ziua de mâine. Meteorologii de la noi prevăd ploi abundente, care vor trece treptat în ninsori puternice. Cantitatea de precipitații va ajunge, pe alocuri, la 25 de litri pe metru pătrat. Pe alocuri se vor forma troiene și ghețuș. Vremea se va răci accentuat. Temperaturile vor scădea până la -7 grade noaptea și -3 ziua.