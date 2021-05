Villarreal, marea revelație a ediției actuale a Ligii Europei

Villarreal, un club mic de fotbal dintr-un oraș cu aproximativ 50 de mii de locuitori, este marea revelație a ediției actuale a Ligii Europei.



"Submarinul galben" a ajuns până în semifinalele acestei competiții și luptă cu Arsenal Londra pentru calificarea în ultimul act.



Chiar dacă nu are multe vedete în lot, clubul spaniol se bazează, în mare parte, pe discipolii proprii academii. În acest sezon, 11 fotbaliști au jucat la prima echipă a lui Villarreal, în diferite competiții. Unul dintre ei este fundașul Pau Torres.



"Villareal nu își permite să dea bani pe transferuri. Nu are acele milioane. În schimb, ne mândrim cu o academie de excepție și suntem încrezători că putem juca de la egal la egal cu cele mai mari forțe. Samuel Chukwueze, Dani Raba și Alfonso Pedraza. Am fost cu ei la academie. Alături de ei mă simt mai bine la antrenamente și la meciuri", a menționat Pau Torres, fundaș Villarreal.



Cea mai bună performanță a lui Villarreal în La Liga a fost clasarea pe locul doi în sezonul 2007-2008. "Submarinul galben" a jucat de trei ori în semifinalele Ligii Europei și o dată în careul de ași al Ligii Campionilor. Pau Torres speră că în acest an norocul îi va surâde din nou echipei sale.

"Villarreal nu a cucerit niciun trofeu. Noi ne dorim să avem șansa să jucăm cu unul pe masă. Ar fi extraordinar. E uimitor să vii dintr-un oraș mic, unde fiecare om te încurajează să faci lucruri mari. Ei știu cât de dificil este, dar anume de asta avem nevoie. Noi ne dorim să facem fericiți oamenii din oraș, iar eu îmi doresc să obținem calificarea în finală pentru familiile noastre", a precizat Pau Torres, fundaș Villarreal.



Meciul Arsenal - Villarreal din a doua manșă a semifinalelor Ligii Europei se va disputa în această seară și va fi transmis, în direct, de postul de televiziune CANAL 5, cu începere de la ora 22:00. În tur, spaniolii s-au impus cu 2-1.