Vijelia a lăsat urme şi la Grădina Botanică din Capitală: Copaci doborâți, sere deteriorate, plante afectate de frig

Vântul puternic a provocat pagube şi la Grădina Botanică din Capitală. Mai mulţi copaci au fost doborâţi, iar unele sere în care sunt colecţii preţioase de plante au rămas fără mai multe sticle de pe acoperişuri.

De asemenea, vremea rea a afectat înflorirea copacilor de magnolii, piersici sau pruni, iar plantele exotice mai rezistă doar pentru că încă nu a fost deconectată căldura, însă, chiar şi aşa, temperatura din unele sere a scăzut sub media necesară.



Doar în sera denumita biotehnologie sunt peste 400 de specii de plante crescute in vitro, acestea sunt acum expuse pericolului după ce mai multe sticle de pe acoperișul serei au fost doborâte de vânt, iar temperatura a scăzut brusc.



Pentru că serele sunt învechite, vântul puternic este un adevărat pericol, spun angajaţii Grădinii Botanice. Ei sunt îngrijoraţi şi pentru că în aceste zile temperaturile coboară noaptea sub zero grade.



''Şase sticle mari au căzut de pe grădina de iarnă şi ne aflăm în mare pericol, nu putem să intrăm să facem curăţenie. Sunt plante tropicale, trebuie temperatura să nu fie mai mică de zece grade'', a spus NINA CIORCHINĂ, şef laborator Biotehnologie Grădina Botanică din Capitală.



''Au suferit şi serele ca şi întreg teritoriul Grădinii Botanice. Au mai zburat câteva sticle de pe acoperişul serelor. Ele sunt foarte vechi, sunt date în exploatarea în anul 1984. Nu este deconectată încă căldura de la Termoelectrica, încă ne mai menţinem şi sperăm că perioada asta rece va fi menţinută pentru că de altfel plantele vor suferi'', a comunicat VALENTINA ŢÎMBALĂ, şef laboratorul Plante de teren protejat Grădina Botanică din Capitală.



Directorul Grădinii Botanice spune că vântul a doborât 13 salcii, plopi şi stejari.



''Unii din arbori au fost doborâţi la pământ, florile, desigur au fost toate suflate de vânt. Abundenţa înfloririi şi unele dintre magnolii iarăşi au avut de suferit. Temperaturile reduse au afectat speciile care sunt abundenţa înfloririi: prunii decorativi, magnoliile, piersicul'', a constatat ION ROŞCA, director Grădina Botanică din Capitală.



Deocamdată, nu se cunoaşte valoarea pagubelor provocate. Grădina Botanică din Capitală se întinde pe o suprafaţă de 104 hectare şi găzduieşte peste 10 000 de specii de plante, arbori şi arbuşti.