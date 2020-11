Viitor sumbru peentru Firat. Soarta selecționerului depinde de următoarele meciuri

Moment important pentru selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova, Engin Firat. Tehnicianul turc a dat de înțeles că soarta lui la cârma primei reprezentative a țării noastre va depinde mult de următoarele meciuri. Joi, 12 noiembrie, "tricolorii" vor întâlni pe teren propriu naționala Federației Ruse, într-o partidă amicală.

Tot pe stadionul "Zimbru" din Chișinău selecționata Moldovei va juca duminică, 15 noiembrie, cu Grecia în Liga Națiunilor, iar peste 3 zile va da piept cu Kosovo în cadrul aceleiași competiții.



"Trebuie să văd cum echipa se dezvoltă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci nu este niciun sens să rămân mai departe. Este cel mai important lucru pentru mine. În cazul în care băieții vor face față cerințelor, atunci, bineînțeles, voi dori să continui munca", a spus selecționerul naționalei de fotbal a Moldovei, Engin Firat.



Firat a menționat că fotbaliștii moldoveni vor încerca să-și demonstreze valoarea în amicalul cu Rusia, după 4 înfrângeri consecutive suferite în această toamnă.

Până acum cele două reprezenatative au disputat 3 meciuri directe. Rușii au înregistrat două victorii, iar un meci s-a încheiat la egalitate.



"Până în octombrie am avut un parcurs bun, însă prestația din ultimele meciuri nu a fost cea care am așteptat-o. Sper că am tras concluziile necesare din partidele din octombrie și vreau să facem un meci reușit cu Rusia", a spus selecționerul naționalei de fotbal a Moldovei, Engin Firat.



"Este o echipă bine așezată în teren. Ei vin după o victorie. Noi vrem să le punem puține probleme și să câștigăm", a menționat mijlocașul naționalei de fotbal a Moldovei, Cristian Dros.



Partidele cu Rusia, Grecia și Kosovo vor fi transmise în direct de postul de televiziune PRIME.