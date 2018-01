VIEŢI SPULBERATE LA ANENII NOI. Cinci oameni, printre care şi un copil, au murit (FOTO)

Cinci vieţi au fost spulberate pe o şosea de lângă satul Todireşti, raionul Anenii Noi, în doar o fracţiune de secundă. Un şofer teribilist care conducea un Audi cu peste 100 de kilometri pe oră a lovit în plin un automobil de marcă Dacia.



Doi soţi de 24 şi 22 de ani din satul Gura Bâcului, Anenii Noi, s-a pornit de dimineaţă împreună cu micuţa lor de un an şi cinci luni la pediatru. Deşi au maşină, ei au decis să meargă în Capitală cu un consătean. În Dacia se mai afla o tânără de 23 de ani, din aceeaşi localitate. În drum spre Chişinău, vehiculul în care se aflau cei cinci a fost lovit în viteză de un Audi care venea pe contrasens, după ce şoferul a încercat o depăşire periculoasă.

Coliziunea a fost atât de puternică încât motorul unui vehicul a fost aruncat la câţiva metri distanţă, iar ambele maşini au fost făcute zob. Printre mormanele de fiare, un telefon mobil, rămas intact, suna în disperare.



În teribilul accident rutier, şoferul Daciei, tatăl de 22 de ani şi fetiţa au murit pe loc, iar mama copilei şi cealaltă pasageră au ajuns în stare gravă la spital.



"S-au oprit mașinile și m-am uitat. Doar că eu nu am știut că sunt din sat. Oghelașul pe marginea drumului era. Deodată am spus că e vreun copil. Ei doar un copil au. O fetiță, nici doi anișori nu are", a spus un martor.



Vecinii victimelor sunt şocaţi. Oamenii au doar cuvinte de laudă pentru tânăra familie:



"Tare bravo băieți erau. Tineri, energici. Multe planuri aveau".



"Vaniușa era băiat bravo. Cumătra mea Tanea, mama lui, îmi spunea că lucrează foarte mult. Are sere acasă și la muncă tot în sere lucrează".



În carnagiul de pe şosea au murit şi cei doi bărbaţi care se aflau în Audi. Pasagerul din dreapta este fostul fotbalist şi antrenor Ion Clipa. El a făcut auto-stopul pentru a junge din Chişinău în Anenii Noi, acolo unde locuia. Polițiștii au stabilit că automobilul de marcă Audi s-a deplasat cu o viteză excesivă, pentru că axa vitezometrului s-a blocat în momentul impactului la 105 kilometri pe oră. Totodată, mașina era echipată cu anvelope de vară care erau uzate. Atât șoferii, cât și pasagerii din față din ambele mașini aveau centurile cuplate. În automobilul Dacia lipsea scaunul pentru transportarea copiilor, iar pasagerii de pe bancheta din spate erau fără centuri.



"Martorul care a fost la moment aici şi care a fost auditat, automobilul de model Audi, cu numere de înmatriculare transnistrene se deplasa cu viteză excesivă şi a făcut o depăşire, ieşind pe contrasens şi lovind frontal maşina de model Dacia", a spus Valeriu Codreanu, şeful IP Anenii Noi.



La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de salvatori au intervenit pentru descarcerare.



"La faţa locului au fost îndreptate trei autospeciale ale Serviciului Salvatori şi Pompieri pentru a efectua lucrări de salvare deblocare. Au fost efectuate lucrările, după care, persoanele au fost transportate la serviciile cuvenite", a declarat Candîba Dorin, şef departmentul Situaţii Excepţionale Anenii Noi.



Potrivit medicilor starea celor două femei care au rămas în viaţă este stabilă.



"Au fost aduse două persoane din accidentul de circulaţie, care imediat au fost plasate în sala de resuscitare pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Ambele paciente sunt conştiente, sunt în stare relativ gravă", a menţionat Igor Curov şeful Departamentului de Medicină Urgentă.



Rudele şi apropiaţii victimelor pot suna la 901 pentru a obţine mai multe detalii.