VIEŢI SALVATE cu ajutorul mamografele mobile. 14 paciente au aflat că suferă de cancer la sân şi au fost tratate

Foto: publika.md

Mamografele mobile salvează vieţi! În cele cinci luni de activitate a laboratoarelor pe patru roţi, 14 paciente au aflat că suferă de cancer la sân. Tumorile au fost depistate într-un stadiu incipient astfel că femeile, care sunt soţii, mame sau bunici, au primit o şansă la viaţă.



Raisa Boţan are 58 de ani şi este din satul Cojuşna, raionul Străşeni. Acum patru luni, a mers să facă o mamografie atunci când laboratorul a ajuns în localitatea sa. Deşi nu avea nicio durere, rezultatele screeningului au arătat că suferă de cancer.



"Cand m-a sunat medicul de familie si mi-a spus ca a venit rezultatul, eu am înţeles că este ceva, am avut şi rude care au trecut prin asta", a spus femeia.



Femeia a ajuns la timp pe mâna chirurgilor, iar tumoarea a fost îndepărtată fără extirparea sânului. Acum, Raisa Boţan îşi face încrezătoare planuri de viitor.



"Te uiţi altfel la viaţă, te bucuri de tot, de cuvântul pe care nepotul l-a spus, de timp, chiar dacă plouă, viaţa este frumoasă şi trebuie de trăit", a explicat Raisa Boţan, pacientă.



O simplă vizită la mamograful mobil le-a salvat vieţile altor 13 femei, diagnosticate cu cancer la sân. Din fericire, la fel ca şi Raisa Boţan, pacientele au ajuns la Institutul Oncologic în momentul în care boala era în stadiu incipient.



"Toate 14 sunt înrolate, este stabilit programul de tratament ulterior. Este îmbucurător faptul că din aceste 14, toate sunt depistate în stadiul întâi şi doi. Înseamnă practic 100% vindecare", a declarat Diana Sochircă, chirurg-mamolog.



În cazul altor 400 de femei, mamografele mobile au scos la iveală diverse schimbări la nivelul sânilor.



"Multe paciente au beneficiat de cure de tratament până la tratament chirurgical, inclusiv paciente în cazul cărora nu ne-am putut expune pâna la capăt cu un diagnostic, sau la care au fost depistate stări precancersoase. Noi înlăturăm starea precanceroasă ca să nu ajungem la cancer", a punctat Diana Sochircă.



În cinci luni, mamografele mobile au fost în satele din şapte raioane, unde peste şapte mii de femei au fost consultate. Până la sfârşitul anului, oncologii vor ajunge în toate regiunile ţării. Screeningul mamar gratuit este efectuat în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine", lansată la iniţiativa premierului Pavel Filip.