VIERU, POVESTE DE SUCCES. Sportivul din Chişinău practică judo de la 7 ani

Denis Vieru este unul dintre cei mai promiţători judocani moldoveni. Originar din Chişinău, sportivul a început să practice acest gen de sport de la vârsta de doar 7 ani.

Tatăl său Valeriu l-a dus în sala de antrenament, dar cu timpul judo a devenit sensul vieţii pentru Denis. Primul antrenor a fost Victor Cazac, iar la Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv s-a pregătit sub comanda lui Victor Gorobeţ, Andei Luca şi Marcel Trudov.



"Judo m-a impresionat de mic copil. Nici prin cap nu mi-a venit să-l schimb sau să mă mut la un alt gen de sport, pentru că el mi-a intrat în suflet. Mi-a plăcut foarte mult vestimentaţia şi stilul de luptă", a spus judocanul Denis Vieru.



Primul succes răsunător a venit în 2016 la Tel Aviv, când a triumfat la Campionatul European pentru sportivi sub 23 de ani.

După medaliile de argint şi bronz, cucerite anul trecut la Grand Prix-ul din Antalya şi respectiv Budapesta, a urmat cea mai mare performanţă la nivel de seniori.

Recent judocanul în vârstă de 22 de ani a obţinut "aurul" în categoria de până la 66 de kilograme la unul dintre cele mai prestigioase turnee internaţionale, Grand-Slam-ul de la Paris.

În finală moldoveanul l-a învins prin procedeul "ippon" pe georgianul Vaja Margvelaşvili.

În urma acestui succes Vieru a câştigat o mie de puncte şi 5 mii de dolari.

"Aş spune că este punctul culminant, pentru că Grand Slam-ul de la Paris este la fel de puternic ca şi Mondialele. MUSCA Au venit cei mai buni judocani, acei de top, care fac parte din primii 5, primii 10. Concurenţa era foarte mare. Erau peste 60 de participanţi", a spus judocanul Denis Vieru.



"Înainte de finală am discutat şi am pregătit o surpriză, aspura căreia lucram la antrenament. Aşa a fost, când am luat medalia de bronz la Budapesta. El a respectat perfect şi a devenit campion", a spus antrenorul Veaceslav Bacal.



Compatriotul nostru nu are de gând să se oprească aici şi munceşte de zi de zi ca să-şi îndeplinească visul - să ajungă la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo.



"Pentru mine Jocurile Olimpice vor fi cel mai înalt nivel. A mai rămas un an şi trei-patru luni. O să stau asemenea în pregătire cu antrenorul, o să muncesc şi mai mult", a spus judocanul Denis Vieru.



"Nu se pune problema calificării. Nu aş dori doar o calificare. O calificare este ca şi să vii la un antrenament. Aş dori medalia de la Jocurile Olimpice. Nu numai el este în ţară. Sunt băieţi de asemenea cu calităţi bune", a spus antrenorul Veaceslav Bacal.



Săptămâna viitoare Denis Vieru va avea în faţă o noua provocare. Judocanul va participa la Grand Slam-ul de la Dusseldorf, Germania.