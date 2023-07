VIDEO/FOTO Rușii lovesc din nou orașul natal al lui Zelenski. Cel puțin 5 morți în urma unui atac cu rachete

Cel puțin 5 oameni au murit și peste 40 au fost rănite în urma unui atac cu rachete care a avut loc în această dimineață asupra orașului natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Rachetele au lovit un bloc de 9 etaje, precum și o școală.

3 persoane au fost salvate, iar alte 30 au fost evacuate, potrivit serviciilor de urgență. Bilanțul victimelor însă ar putea crește. Mai multe persoane sunt încă sub dărâmături, operațiunile de salvare sunt în desfășurare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat o înregistrare video de la locul atacului din orașul său natal.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B