VIDEO/FOTO Rușii au atacat din nou cu drone portul Ismail din Ucraina. Imagini dramatice filmate din România

În această noapte trupele ruse au executat un nou atac cu drone asupra portului Ismail din regiunea Odesa, aflat în proximitatea frontierei cu Republica Moldova. Ținta principală ar fi fost un depozit de combustibili, care se presupune că era întrebuințat de Forțele Armate ale Ucrainei. În urma incendiului, acesta a ars complet, fără ca pompierii să poată face față luptei cu flăcările.

#UPDATE: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack. pic.twitter.com/mQhyNMgGRN