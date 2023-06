VIDEO Volodimir Zelenski acuză Rusia că plănuiește un atac terorist la centrala Zaporojie

Într-un nou mesaj video adresat poporului ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de securitate ucrainene au primit informații care arată că Rusia ia în considerare să efectueze „un atac terorist” la centrala nucleară de la Zaporojie.

„Rusia folosește centrala nucleară Zaporojie ca element al agresiunii sale. Ocupă uzina. O folosește pentru a acoperi bombardarea orașelor învecinate. Păstrează acolo arme și trupe. Acum, serviciile noastre de informații au primit informații că Rusia ia în considerare un scenariu de atac terorist la centrala nucleară. Un atac terorist cu scurgeri de radiații. Au pregătit totul pentru asta”, a spus liderul de la Kiev.

