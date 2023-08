VIDEO Veronica Dragalin refuză să răspundă la întrebarea dacă a fost favorizată în concursul pentru șefia PA. A pasat întrebarea la adjunctul său

Veronica Dragalin a refuzat să răspundă la întrebarea dacă a fost favorizată în concursul pentru șefia PA, în cadrul conferinței de totalizare a activității Procuraturii, la un an de mandat în fruntea instituției. Dragalin a pasat întrebarea la adjunctul său, Octavian Iachimovschi, care la rândul său a declarat că se va abține să dea un răspuns.

Dragalin a mai fost întrebată dacă consideră că este suficientă sau insuficientă lipsa unei licențe în Drept pentru funcția care o deține și cum se explică că diploma de studii a fost echivalată post-factum și nu înainte de depunerea dosarului la concurs. Șefa Procuraturii Anticorupție a declarat că deține toate atribuțiile necesare, iar diploma a fost echivalată post-factum deoarece nu a putut ajunge în Republica Moldova din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Eu am doctorat în acest domeniu în Statele Unite, am și o licență de jurist în SUA. Studiile mele în Drept au fost echivalate aici în Republica Moldova de Ministerul Educației. Deține toate atribuțiile, licențele, diplomele necesare pentru a avea această funcție.[...] Când a fost anunțat concursul mă aflam fizic în Statele Unite. Eu mi-am cumpărat un bilet să zbor în Moldova la 5 martie ca să pot întocmi toate actele necesare, să pot participa la interviu în persoană. După cum cunoașteți la 24 februarie s-a început un război în Ucraina. Zborul meu a fost anulat. Am anunțat Consiliul Superior al procurorilor despre acest lucru și am îndeplinit toate cerințele care mi le-a cerut CSP”, a mai declarat Dragalin.