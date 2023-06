VIDEO Veronica Dragalin recunoaşte că i-a arătat uşa directorului CNA: E regretabil, nu a fost corect

Procurorul-şef Anticorupţie neagă că ar avea un conflict cu directorul Centrului Naţional Anticorupţie, dar a recunoscut că a convocat ofiţerii CNA într-o şedinţă, fără să-l anunţe şi s-a pomenit că Iulian Rusu a venit neinvitat. Veronica Dragalin i-ar fi spus că legea nu-i permite să asiste la discuţii despre dosare penale, motov pentru care şeful CNA a plecat de la întrunire împreună cu toţi subalternii săi.

"Domnul Rusu m-a rugat să vorbim. Noi eram într-o sală plină de oameni şi ne-am retras în coridor, în afara sălii. Am discutat despre faptul că, dacă eu, ca şeful Procuraturii Anticorupţie, vreau să adresez careva lucruri administrative despre gestionarea CNA-ului, ar fi corect să-l includ şi pe el în aşa şedinţe. Şi eu i-am spus că sunt de acord că noi ar trebui să avem şedinţe comune dacă avem de discutat lucruri administrative. Dar i-am spus că "azi, la 09:30, vreau să adresez lucruri operative, inclusiv din dosare penale, la care directorul CNA nu are dreptul să le cunoască. Totuşi, domnul Rusu a insistat să fie prezent în şedinţă şi eu înţeleg lucrul acesta ca om. Când eşti şef al unei instituţii, te simţi responasbil de întregul colectiv, vrei să ştii ce se întâmplă. Eu am înţeles de ce insista. Doar că în momentul cela eu nu consideram corect să fie prezent directorul CNA la acea şedinţă.

Am intrat înapoi în sală şi domnul director i-a rugat pe toți ofițerii să părăsească sala, să nu avem şedinţa. Eu i-am rugat să rămână, să discutăm lucruri operative, dar le-am spus că înțeleg cine le plătește salarii și că decizia le aparține. În acel moment, s-au uitat unii la alții, nu au spus nimic, s-au ridicat și au plecat. A fost o situația regretabilă. Nu cred că a fost corect că s-a întâmplat. Poate am contribuit și eu la problema creată. Dacă discutam, putem evita un conflict față de subalternii noştri. Am decis să am ședință chiar dimineața și nu m-am gândit să vorbesc cu domnul director, pentru că mă gândeam la alte lucruri", a povestit şeful Procuraturii Anticorupţie într-un live pe pagina de facebook a instituţiei pe care o conduce.

Dragalin s-a arătat nemulţumită că informaţia despre acest incident a ajuns în presă şi pe canale de Telegram, pe motiv că cei care simt că "le fuge pământul de sub picioare" ar avea interesul ca societatea să creadă că există haos în instituţiile de drept.

"Și în SUA de multe ori se întâmplau așa lucruri între FBI și Procuratură. În SUA ele se rezolvau și mergeam mai departe, nu ajungeau la televizor până seara, să creeze percepție complet diferită despre ce s-a întâmplat. Informația care a ajuns în spațiul public a fost diferită. Noi avem persoane corupte, care sunt interesate să creeze percepția că nu ne înțelegem, că nu suntem profesioniști, că nu lucrăm pe dosare penale. (…) În realitate, nu avem conflicte. Lucrăm de dimineață până seara, dar și noaptea câteodată, ca să eliminăm oamenii corupți din țară”, a mai spus Dragallin.

După ce în presă au apărut informaţii despre şedinţa cu scandal, directorul CNA nu a comentat incidentul de la şedinţă, dar anterior, în şedinţa Parlamentului a menţionat că relaţiile dintre instituţia pe care o conduce şi procurorii Anticorupţie sunt neclare, invocând refuzul acestora să intenteze un dosar penal legat de "Hotelul Naţional".

Veronica Dragalin a făcut aceste mărturii după ce Maia Sandu a condamnat cearta dintre şeful Procuraturii Anticorupţie şi şeful CNA.

