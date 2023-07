VIDEO Vadim Brînzaniuc, candidatul PSDE la alegerile locale generale din Chișinău

Fostul pretor al sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, va fi candidatul Partidului Social Democrat European la alegerile locale generale din municipiul Chișinău. Decizia a fost luată de organizația municipală Chișinău a PSDE și anunțată astăzi, în cadrul unei conferințe de presă.

Vadim Brînzaniuc le-a mulțumit colegilor pentru încredere și și-a exprimat convingerea că PSDE va înregistra un rezultat demn la alegerile din toamnă.

„După cum știți, am o vastă experiență în domeniu, deoarece am activat mulți ani în administrație și cunosc foarte bine problemele din interior. În calitate de pretor al sectorului Buiucani, am reușit să realizez mai multe proiecte importante și știu exact cum trebuie de acționat, astfel încât să asigurăm confort și bunăstare locuitorilor noștri. În plus, am activat o perioadă și în cadrul Primăriei sectorului 4 din București, unde am contribuit la elaborarea și implementarea unor programe urbanistice complexe și am acumulat o experiență extrem de utilă, pe care mi-aș dori să o valorific aici”, a declarat Vadim Brînzaniuc.

Viitorul candidat al Partidul Social Democrat European a menționat că programul său se va axa pe cinci direcții de bază – dezvoltarea infrastructurii urbane, atragerea investițiilor și fondurilor nerambursabile, dezvoltarea economică, componenta socială și dezvoltarea suburbiilor.