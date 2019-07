(VIDEO) Un preot din raionul Drochia a provocat o bătaie, la o înmormântare. Oamenii susţin că părintele i-a blestemat

Caz ieşit din comun în satul Şalvirii Vechi, raionul Drochia. Părintele Ion Zicu a provocat o bătaie în timpul unei înmormântări, pentru că oamenii nu l-au chemat să oficieze slujba. Pătimaşii au depus o plângere la poliţie şi spun că se vor adresa la Mitropolia Moldovei. Totodată, primarul localităţii a declarat pentru Publika.md că părintele nu este la prima abatere.

Incidentul a avut loc în data de 18 iulie.

Primarul mai spune că părintele a venit la înmormântare nechemat şi a provocat un scandal, le-a spus oamenilor că îi va blestema şi va citi rugăciuni din cartea neagră. Localnicii au încercat să-l calmeze pe părintele Ion Zicu, dar acesta a sărit la bătaie.

Primarul din Şalvirii Vechi, Fiodor Maranceac, ne-a mai povestit că părintele Ion Zicu a venit la ei în sat acum trei ani, când în localitate s-a construit o biserică.

"Preotul are vreo 60 de ani, nu are familie şi nu sunt sigur că are acte, care i-ar permite să slujească, cel puţin până acum nimeni nu a văzut aceste documente", a mai povestit primarul.