VIDEO Un mort şi zeci de răniţi într-un nou atac al Rusiei la Odesa. Catedrala istorică Schimbarea la Faţă din centrul orașului a fost distrusă de atacurile ruseşti

Rusia a lansat duminică un alt val de atacuri pe timp de noapte asupra portului Odesa de la Marea Neagră, în urma bombardamentelor o persoană fiind ucisă şi 18 rănite, inclusiv patru copii. Atacurile au afectat infrastructura rezidenţială, iar cea mai mare biserică ortodoxă din oraş, veche de peste două secole, a fost, de asemenea, lovită, relatează Reuters.

"Din păcate, avem un civil ucis în urma atacului nocturn terorist al ruşilor asupra oraşului Odesa", a scris pe Telegram guvernatorul Oleg Kiper.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că după miezul nopţii Rusia a lansat rachete Onyx de înaltă precizie şi rachete de croazieră Kalibr asupra Odesei.

Îm urma atacului, Catedrala istorică Schimbarea la Față a fost parțial distrusă. Videoclipuri pe reţelele sociale arată dărâmături în interiorul unei biserici în care s-a declanşat şi un incendiu, în timp ce un bărbat îndurerat spune că: "Biserica nu mai este". Comandamentul Operațional de Sud al armatei ucrainene a declarat că apărarea antiaeriană a doborât o parte „semnificativă” de rachete rusești, de cinci tipuri diferite, inclusiv Kalibr. Proiectilele neinterceptate „au deteriorat infrastructura portuară, inclusiv blocuri”, a detaliat armata, adăugând că o rachetă a lovit catedrala ortodoxă.

