VIDEO Ucraina anunță noi victorii pe front: Armata a eliberat din mâinile ruşilor localitatea Staromaiorske

Armata ucraineană a eliberat de forțele rusești satul Staromaiorske din regiunea Donețk, pe frontal de sud, unde armata Kievului și-a intensificat contraofensiva în ultima perioadă, a anunțat viceministrul apărării Hanna Maliar, relatează AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a difuzat o înregistrare care arată soldați ucrainieni cu un drapel lângă un zid plin de schije. "Sudul nostru, băieţii noştri, glorie Ucrainei!", a scris el.

