VIDEO Trupa "Snails" revine pe scena muzicală, după un deceniu de tăcere

Trupa "Snails" revine în spațiul muzical autohton, după o pauză de 10 ani. Oficial, trupa nu și-a anunțat niciodată destrămarea, deşi membrii formației erau implicați în alte proiecte muzicale.

„Noi am înțeles că venit momentul să ne strângem și să înregistrăm un album nou, pentru că în acești zece ani nu exista înțelegerea clară ce vrem să facem. Toată perioada asta, noi nu am stat izolați unul de altul, ne mai vedeam, mai compuneam ceva nou, improvizam, dar din decembrie 2022 am reluat repetițiile. Acum, noi încercăm să combinăm stiluri precum blues, rock-&-roll și rockabilly cu un pic de dispoziție mai folclorică și nuanțe muzicale locale”, susţine solistul formației, Lilian Severin.