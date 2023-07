VIDEO Termoelectrica ar fi îngropat păcura fără a respecta măsurile de securitate și fără a ține cont de poluarea mediului

”Temoelectrica” ar fi îngropat păcura fără a ține cont de poluarea mediului și fără a lua măsuri de securitate. Declarația aparține șefului Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Potrivit lui, în 2022, atunci când ar fi avut loc incidentului, Termoelectrica nu a sesizat inspectoratul, așa cum ar fi trebuit să facă, și nici nu a luat măsurile de siguranță.

”Noi am când am fost la control la fața locului, totul deja era acoperit cu iarbă, nu au fost întreprinse măsuri de securitate. Or, în conformitate cu legislația în vigoare, chiar și dacă a fost un incident, Termoelectrica trebuia să ne notifice, ca noi sa venim sa luăm măsurile de siguranță, de extragere și decontaminare a solului”, a declarat Ion Bulmaga.