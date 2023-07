VIDEO Tentativă de asasinare a liderului pro-rus din Crimeea, Serghei Aksionov. FSB a arestat un cetăţean rus

Serviciul federal de securitate al Rusiei, FSB, afirmă că a dejucat un complot de asasinare a guvernatorului Crimeei instalat de Rusia, Serghei Aksionov, care urma să fie vizat de un atentat cu maşină capcană pus la cale de serviciile ucrainene, relatează agenţia rusă TASS. FSB a dat publicităţii şi o înregistrare video ce arată un bărbat aflat în arest, cetăţean rus, care mărturiseşte că a fost recrutat de serviciile speciale ucrainene.

#Putin's propagandists reported the arrest of a #Russian who was preparing an assassination attempt on Gauleiter of #Crimea Sergei #Aksyonov.



The man is detained. The FSB accused the SBU of organizing the assassination attempt. pic.twitter.com/xPU28DWM1E