(VIDEO) Ştefan Gaţcan, prezent la şedinţa Parlamentului. "Mă voi retrage din politică imediat ce plecarea mea nu va avea consecinţe grave"

Deputatul Ştefan Gaţcan este prezent la şedinţa de astăzi a Parlamentului, după ce acesta a fost declarat dispărut acum câteva zile.

Înainte de ajunge la şedinţă, Gaţcan a făcut o postare pe Facebook în care a menţionat că în acest moment prezenţa sa este necesară în sala de plen. Totodată, deputatul a declarat că se va retrage din politică imediat ce plecarea sa nu va avea consecinţe grave.

Chiar dacă luasem decizia de a părăsi politica, nu puteam să stau indiferent când am văzut ce haos, debandadă și populism s-a creat în Parlament. De aceea am luat decizia că prezența mea în Parlament este necesară cel puțin atâta vreme cât ea ajută ca țara să nu intre în instabilitate și blocaj. Rămân însă la ideea de a mă retrage din politică, atunci când retragerea mea nu va avea consecințe grave asupra oamenilor și a țării.", a scris Ştefan Gaţcan pe pagina sa de Facebook.

"M-am prins într-un joc politic și în momentul când am înțeles că retragerea mea este folosită pentru a fi blocată activitatea Parlamentului, am decis că acest lucru nu este admisibil.

Solicitat să comenteze ultima decizie a lui Ştefan Gaţcan, liderul PRO MOLDOVA, Andrian Candu, a declarat că nu a discutat cu Gaţcan de când acesta a revenit în ţară, dar spune că şi-ar dori să clarifice ce s-a întâmplat cu parlamentarul în toată această perioadă. Mai mult, Candu insistă pe faptul că Gaţcan a fost obligat atunci de socialişti să-şi depună mandatul de deputat. Acuzaţiile au fost respinse însă de deputaţii PSRM.



"Am văzut că şi-a schimbat locul şi stă alături de alţi colegi din alt sector. Am văzut şi postarea făcută pe pagina de Аacebook. Dumnealui spune că toate deciziile pe care le-a luat până în prezent au fost decizii asumate şi că este derutat, şi că îşi va continua activitatea sa politică. Noi, ca şi cu alţi colegi, vom discuta cu el, vom avea ocazia ca să înţelegem ce s-a întâmplat în perioada unei săptămâni şi toată această plecare misterioasă, ce s-a întâmplat în data de 1 iulie. Noi considerăm că acea cerere depusă de renunţare la mandat a fost făcută sub presiune, de aceea vrem şi noi să aflăm soarta acelei cereri.", a declarat Andrian Candu.