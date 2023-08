VIDEO Stare de dezastru în Hawaii în urma incendiilor fără precedent. Cel puțin 53 de morți și 1.700 de clădiri distruse

Preşedintele american Joe Biden a declarat joi stare de dezastru natural în Hawaii, unde incendiile de vegetaţie au distrus un oraş de pe insula Maui şi au provocat moartea a cel puțin 53 de persoane, ceea ce va permite deblocarea unui ajutor federal semnificativ pentru arhipelagul american.

Deblocarea fondurilor va permite finanţarea eforturilor de ajutor de urgenţă şi de reconstrucţie a insulei, unde oraşul turistic Lahaina, capitala Regatului Hawaii în secolul al XIX-lea, a fost aproape distrus. Imagini tragice cu oamenii care au sărit în ocean pentru a se salva de infern au împânzit rețelele de socializare.

I don't think any of us fully realized the absolute tragedy that unfolded in Lahaina, Maui. Some people were even forced to jump into the ocean to escape the flames. I can only imagine how terrifying that must have been. To donate, visit https://t.co/4vepc5u2xm pic.twitter.com/tTmxPMvXAI