VIDEO Rușii au minat sistemul de răcire al centralei nucleare Zaporojie. Îl pot arunca în aer în orice moment

Șeful serviciilor ucrainene de informații militare, generalul Kirilo Budanov, a acuzat Rusia că a „minat" iazul de răcire folosit pentru a menține reci reactoarele de la centrala nucleară din Zaporojie, situată în sudul Ucrainei și aflată sub controlul forțelor ruse

Acesta a subliniat că, prin distrugerea barajului Hidrocentralei Kahovka, rușii au distrus accesul normal la apă în răcitoarele de la centrala Zaporojie. În al doilea rând, incinta centralei ar fi fost minată suplimentar, în special sistemul de răcire.

"Zaporizhzhia nuclear power plant was partly mined. And the scariest part is that the cooling system was mined. If it is damaged through explosion, there is a large probability of significant problems" - Kyrylo Budanov, head of @DI_Ukraine



