Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat contraofensiva în regiunea Zaporojie. Declarația a fost făcută de președintele rus Vladimir Putin în timpul unei conversații cu jurnaliştii la summitul Rusia-Africa, de la Sankt Petersburg.

Forțele Armate ale Ucrainei nu au avut succes în niciun sector al frontului, a continuat el, „în ultimele 24 de ore Forțele Armate ale Ucrainei au pierdut peste 200 de oameni, pierderile în rândul armatei ruse sunt de zece ori mai puține”, a mai declarat președintele rus.

Între timp, înregistrări video apărute pe rețelele de socializare au surprins imagini cu atacul ucrainean înspre satul Robotîne din regiunea Zaporojie, unde forțele Kievului par să se fi angajat într-o ofensivă de anvergură după mai bine de o lună de tatonări ale pozițiilor rusești.

Our troops near Robotyne. I’d like to commend their work, they acted fast, and did everything right.



Unfortunately that bmp that they are pushing was destroyed by a lancet during the evacuation of troops. There is another russian video of that which I don't want to post.