(VIDEO) Presa americană acuzată de homofobie după publicarea caricaturei cu Trump şi Putin prezentaţi ca homosexuali

O caricatură cu Trump și Putin prezentați ca homosexuali, devenită virală la scurt timp după publicare, a provocat controverse după ce comunitatea LGBT îi acuză pe autori de homofobie, afirmând că transmite un mesaj negativ tinerilor vulnerabili din comunitate, transmite libertatea.ro.

Animaţia satirică apărută în The New York Times transmite faptul că relaţiile homosexuale sunt ruşinoase sau trebuie luate în râs, ceea ce îi face să se simtă intimidaţi şi sub presiune pe tinerii care se luptă cu sexualitatea lor.

În replică, New York Times susţine că clipul, care a fost vizualizat de peste 1,3 milioane de ori numai pe Twitter, "nu s-a dorit a fi homofob".

Activiştii s-au declarat însă preocupaţi de impactul său asupra membrilor tineri ai comunităţii LGBT, despre care cercetările arată că prezintă un risc mai mare de depresie şi suicid.

"Se pare că nu există insultă mai mare pentru cineva decât să-l compari cu o persoană homosexuală", a declarat actorul transgen Jeffrey Marsh.

Potrivit hotline-ului The Trevor Project, tinerii homoseuxali, lesbiene sau bisexuali sunt de patru ori mai înclinaţi să încerce să încerce să se sinucidă decât ceilalţi, în timp ce aproape jumătate dintre persoanele transgen au avut o tentativă de suicid.

Clipul satiric a fost publicat în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit, luni, la Helsinki într-un summit criticat la scară largă.