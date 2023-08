VIDEO Ploi torențiale și inundații de proporții în China: Cel puțin 20 persoane au murit și alte 27 sunt date dispărute

Cars washed away by Severely floods in Fangshan District of Beijing, China ???????? TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/SdXzgz4agl

Presa de stat a raportat că 11 persoane au murit și 27 sunt date dispărute în munții de la vest de centrul orașului Beijing. Alte 9 decese au fost raportate în provincia Hebei. Peste 500.000 de persoane au fost afectate de inundații, a declarat postul de stat CCTV, fără a spune câte au fost evacuate.

catastrophic aftermath of the major flashflood in Beijing yesterday, cars tossed everywhere, completely mangled beyond recognition.

Autoritățile din Beijing au sigilat peste 100 de drumuri de munte și au evacuat 52.000 de oameni din casele lor din Beijing. Multe stații de tren și metrou sunt închise.

Guvernul chinez a desfășurat marți patru elicoptere militare pentru a livra provizii pasagerilor unui tren blocat la Beijing. Presa locală a raportat scene haotice cu trenuri de mare viteză blocate timp de până la 30 de ore fără acces la alimente sau apă potabilă.

Such terrible scenes in Fangshan District, southwest of Beijing, one of the areas hit particularly hard by the torrential rains over the past days.