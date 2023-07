VIDEO Odesa în flăcări! Rușii au atacat din nou orașul cu drone și rachete. Alertele de raid aerian au răsunat toată noaptea

Rușii au lansat un atac aerian cu drone și rachete asupra Odesei, pentru a doua noapte la rând. Administrația militară din orașul port la Marea Neagră a confirmat că în această noapte apărarea anti-aeriană a respins un atac venit de pe mare, de unde forțele ruse au lansat mai multe rachete de croazieră.

În apropierea portului a fost filmat un baraj al apărării anti-aeriene și s-au auzit bubuituri puternice. Oamenii au fost avertizați să stea la adăpost.

Potrivit datelor preliminare, în urma bombardamentelor din regiunea Odesa, 12 persoane au fost rănite, inclusiv un copil de nouă ani.

The most massive attack on Odesa I recall. Many spent their night in the corridors and inside bathrooms hiding behind two walls. Please don’t use Russian language and don’t call it retaliation. This is Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/d6hYuXAdZM