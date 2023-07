VIDEO O autostradă în construcție s-a prăbușit pe șosea. Cel puţin o persoană a murit, iar alte opt au fost rănite

Cel puţin o persoană a murit, iar opt au fost rănite după ce o autostradă suspendată în construcție s-a prăbușit în Bangkok. Accidentul s-a produs după ce o platforma metalică uriașă care făcea parte din autostrada suspendată, aflată în construcţie, a căzut pe un drum foarte aglomerat și a blocat circulația.

O serie de înregistrări video, difuzate de departamentul prevenirii catastrofelor, surprind structura care se clatină şi cade.

Bridge collapse at Onnut -Lat Krabang . One dead and 7 injuries.



Volunteers who want to use gasoline, gasohol 95 and diesel, cutting machine or generator. Come to pick up at Lotus nearby. Call for rescue teams. #Bangkok #Thailand #Bridgecollapse #BangkokcommunityHelp pic.twitter.com/QvxvQetPOS