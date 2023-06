VIDEO O afacere cu prune a reunit fermieri de pe ambele maluri ale Nistrului

Inginer mecanic de profesie, Valeriu Jalobă din satul Srăisteni, raionul Strășeni, și-a pierdut locul de muncă prin anii ‘90. Ceea ce-i părea atunci sfârșitul lumii s-a adeverit mai târziu a fi începutul unei noi vieți profesionale. După căutări zadarnice a unui nou serviciu, a hotărât într-un final să pornească o afacere în domeniul agricol.

Avea de crescut trei copii, de întreținut o casă și de întors datoriile care se acumulase. Agricultura nu era pasiunea sa, însă avea un as în mânecă - spiritul de întreprinzător, iar în sat demult zăcea în paragină o întreprindere de colectare și uscare a prunelor, pe care avea idei cum s-o valorifice. A cumpărat pe datorie întreprinderea și livada de alături și așa a pornit într-o „aventură” care iată că durează mai bine de 20 de ani.

Valeriu Jalobă ar putea scrie o carte despre reconversia sa profesională și începutul afacerii. De la câțiva ari de livadă pentru care s-a împrumutat, astăzi a ajuns președintele celei mai mari cooperative a producătorilor de prune din Moldova. „Fruitmol Group”, fondată acum nouă ani, întrunește în prezent șapte producători de fructe care dețin și prelucrează în total 180 de hectare de livadă. Asocierea le-a permis producătorilor să proceseze împreună marfa și să-și croiască mai ușor calea spre piețele externe. Împreună, membrii cooperativei au construit o casă de ambalare, sortare și procesare a fructelor uscate.

Acum doi ani, la cooperativă a aderat un producător de fructe din stânga Nistrului, Stepan Plațînda. Asociații au hotărât atunci să participe la un concurs de granturi organizat de proiectul PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), menit să ajute fermierii să formeze parteneriate și să aplice tehnologii inovatoare pentru a spori competitivitatea și capacitățile de export.

În acest fel, fermierii asociați au obținut în cadrul proiectului PNUD/AdTrade un grant în valoare de 50 mii de dolari din partea Suediei și Marii Britanii, la care au contribuit cu 37 de mii de dolari și au achiziționat echipament performant de înlăturare a sâmburilor din prune, singurul de acest fel din Moldova. Utilajul a fost importat din Argentina și este „bijuteria” cooperativei. Ceea ce îl face special este randamentul, dar și acuratețea de îndeplinire a lucrărilor.

„Cu acest echipament, nu există riscul ca în prune să rămână rămășițe de sâmburi, care este prima și cea mai importantă cerință pentru export. De asemenea, se diminuează intervenția umană, ceea ce e un factor foarte important în condițiile în care e tot mai greu să găsești brațe de muncă. Totodată, datorită echipamentului, s-a mărit capacitatea de producere, iar asta presupune deja rentabilitate”, explică Valeriu Jalobă.

Drept urmare, prunele corespund cerințelor și rigorilor cumpărătorilor europeni, iar pentru înlăturarea sâmburilor nu se mai pierde timpul și efortul de altădată.

„Dacă anterior aveam nevoie de opt persoane, acum același volum de muncă este îndeplinit de acest echipament și alte două persoane care îl deservesc. Asta nu înseamnă că am disponibilizat angajații. Dimpotrivă, am mai creat cinci locuri de muncă, pentru că odată cu acest echipament au apărut noi contracte și un volum mai mare de lucru, iar sarcina muncitorilor s-a ușurat”, susține Valeriu.

Acum, la fabrică sunt prelucrate anual peste 1000 tone de prune, iar 95 la sută dintre ele iau drumul exportului. Valeriu declară că fructele uscate sunt livrate în peste zece țări, printre care România, Italia, SUA, Mongolia și Arabia Saudită.

„Dacă produci marfă de calitate, cumpărătorii te găsesc și singuri. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Când s-au stopat vânzările în Federația Rusă pentru o perioadă, au apărut partenerii din Italia și de atunci n-am încetat să colaborăm cu ei”.

Asistența financiară oferită de Suedia și Marea Britanie în cadrul proiectului PNUD/AdTrade a contribuit la dezvoltarea cooperativei, care a devenit inedită prin performanța sa tehnologică. Iar Valeriu și partenerii săi sunt siguri că acesta este un pas important pentru sporirea exporturilor.

Despre acest lucru afirmă și unul dintre partenerii lui Valeriu, Stepan Plațînda, care a primit astfel undă verde pentru a-și exporta produsele în țările europene. Stepan este unul dintre cei mai mari producători de fructe din stânga Nistrului. În 2021, antreprenorul a reușit să obțină certificatul GLOBALG.A.P. pentru fructele sâmburoase.

„Grație sprijinului oferit, am putut dezvolta colaborări durabile cu parteneri europeni. Până acum, n-am exportat niciodată în UE. În 2019 și în 2020 a fost mare secetă și a fost un an dificil financiar. Datorită acestei asistențe, am depășit mai ușor și aceste probleme”, explică Stepan Plațînda.

Valeriu Jaloba și membrii „Fruitmol Group” au planuri mari de viitor - vor să cucerească Europa cu gustul și calitatea produselor „Made in Moldova”. Primii pași sunt deja făcuți, urmează multă muncă și implicare pentru a-și atinge scopul.