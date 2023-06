VIDEO Nou val de atacuri masive asupra Ucrainei. Explozii în timpul nopții la Kiev și alte orașe

Un atac masiv al Rusiei a vizat în această noapte capitala ucraineană Kiev şi oraşele Lvov şi Zaporojie, potrivit autorităţilor militare, care nu au informat deocamdată despre victime. Statul Major ucrainean a afirmat apoi că 32 de drone au fost doborâte de apărarea aeriană ucraineană din totalul celor 35 lansate de forţele ruse asupra Ucrainei în noapte spre marţi, scrie Kyiv Independent.

„Aproximativ 20 de ținte inamice au fost identificate și distruse de forțele și apărarea noastră aeriană în spațiul aerian din jurul Kievului”, a declarat Serhiy Popko, șeful administrației militare de la Kiev, pe Telegram. Deși apărarea aeriană a fost activă în majoritatea regiunilor din Ucraina, principala zonă de atac a fost regiunea Kiev, au precizat Forțele Aeriene.

In the video, the air defense in Kyiv is trying to resist the Russian attack. Judging by the sounds of arrivals, not very successful pic.twitter.com/vcqeOn2esm