(VIDEO) MOMENTUL răpirii fostului judecător ucrainean din curtea unui bloc din Capitală. Localnicii, ȘOCAȚI

Un fost judecător ucrainean, suspectat de luare de mită, ar fi fost răpit, sâmbătă la amiază, din curtea unui bloc din sectorul Centru al Capitalei. Este vorba despre Nicolae Ceaus, de 54 de ani. Anunţul a fost făcut pe Facebook chiar de avocatul său, Iulian Balan.



Momentul a fost surprins de martori, iar Publika a intrat în posesia unui video cu momentul răpirii acestuia.



Totul s-a întâmplat pe strada Nicolae Testemiţeanu.



"A adus copilul la antrenament şi în acest timp s-a întâmplat totul. Am înţeles de la alţii că mai avea cu el şi paza încă un om", a spus un bărbat.



"Am văzut un microbuz din Criuleni care s-au deschis uşile şi au ieşit nişte persoane mascate şi forţat au luat în microbuz o persoană. Nu s-a auzit absolut, doar forţat au urcat persoana în maşină. M-am şocat desigur", a explicat un alt bărbat.



Oamenii care locuiesc în preajmă sunt şocaţi şi spun că le este frică să iasă în stradă:



"În momentul în care am venit acasă am văzut că erau două maşini de poliţie şi era multă lume, investigau cazul. Da, am rămas foarte şocat, mirat de faptul că aşa ceva se întâmplă la noi în ziua de azi".



"Cred că nu e bine ce se întâmplă în ziua amiaza mare, cred că poate şi structurile de drept ar trebui altfel să reacţioneze în aşa cazuri. Este părerea mea, ţi-e frică să ieşi cu copii afară, mâine, poimâine pot fi eu în locul cuiva".



Poliţia a anunțat că a inițiat un proces penal.



"La faţa locului în cadrul documentării poliţiştii au stabilit că bărbatul e în vârsta de 54 de ani şi este cetăţean străin. Bărbatul ar fi fost răpit de către 3 indivizi. Pe caz a fost iniţiat un proces penal", a declarat Natalia Stati, ofiţer de presă a Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău.

În martie 2017, judecătorului ucrainean a fost prins cu o mită de 150.000 de dolari pe teritoriul Ucrainei. Presa de la Kiev scria atunci că magistratul a ascuns o parte din bani în borcane, îngropându-le în propria curte. Procurorii ucraineni nu l-au putut însă reţine pentru că el avea imunitate care putea fi retrasă doar cu acordul Radei. Deputaţii au permis acest lucru abia în 6 septembrie 2017, după ce judecătorul a reuşit să fugă.