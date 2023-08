VIDEO Momentul în care un candidat la președinție din Ecuador este împușcat mortal, pe stradă

Este stare de urgență în Ecuador, după asasinarea unuia dintre candidații la președinție, chiar după un miting electoral. Presa scrie că Fernando Villavicencio, aflat pe locul al doilea în sondaje, a fost împușcat în cap. Alți nouă oameni au fost răniți în schimbul de focuri dintre atacator și polițiști.

Înregistrările video apărute pe reţelele de socializare îl arată pe candidat ieşind de la un eveniment, înconjurat de gărzi. Apoi Villavicencio este văzut intrând într-o camionetă albă, moment în care se aud focuri de armă.





