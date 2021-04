(VIDEO) Marina Tauber a cerut testarea deputatului Dumitru Alaiba la prezența substanțelor narcotice în sânge

Deputatul fracțiunii Partidului Șor, Marina Tauber, a cerut testarea deputatului PAS, Dumitru Alaiba la prezența substanțelor narcotice în sânge.

Tauber susține că cetățenii au îndemnat-o să vină cu această solicitare, deoarece comportamentul deputatului Alaiba "deseori este ciudat".

"Eu înțeleg că o sa aveți dreptul la replică, dar sincer vă spun nu știu dacă ați înțeles ce ați zis la tribună și despre ce ați vorbit. Îndemn medicii să verificăm ce ați băut și fumat astăzi dimineața. Și ar fi bine să verificăm dacă veniți în stare adecvată, noi am auzit multe lucruri."

La scurt timp, deputatul PAS, a venit cu o replică pe pagina sa de Facebook:

"Tauber m-a întrebat ce am fumat azi. Am vrut să o întreb ce a FURAT azi, dar nu am avut dreptul conform procedurii."