VIDEO Lukaşenko, despre culisele discuţiilor cu Prigojin: "I-am spus: la jumătatea drumului te vor zdrobi ca pe o căpușă"

Președintele Belarus, Alexandr Lukașenko, a povestit, marți, la o adunare cu oficiali ai statului său, cum au decurs discuțiile cu Putin, sâmbătă dimineața, și cum s-a oferit să îl convingă pe Prigojin să renunțe la rebeliune, scrie Digi 24.

Iată ce a povestit Lukașenko:

"După cum știți, vineri era o zi fericită. Ne pregăteam să sărbătorim ziua absolventului și eram și eu ocupat cu asta. Și primesc informații despre ce se întâmplă în Rusia. Sincer să fiu, nici n-am băgat în seamă, merge războiul, cine știe ce se poate întâmpla. Sâmbătă, la 8 dimineața a ajuns la mine o informație îngrijorătoare despre situația din Rusia. Cineva îmi șoptește ce scriu oamenii pe canalele telegra și messeneger. Prin FSB și Comitetul nostru de Securitate Națională mi se raportează; președintele Putin vrea să ia legătura. Am stabilit la 9 și jumătate că vorbim oricând îi e comod lui. La 10 el a ținut discursul în fața națiunii, la 10 și 10 m-a sunat și m-a informat în cel mai mic detaliu despre situația care era în Rusia."

"I-am pus câteva întrebări, inclusiv despre contramăsurile luate și am înțeles că situația este dificilă. Cel mai periculos, după cum am înțeles, nu era despre cum era situația, dar despre cum putea să evolueze și ce consecințe să aibă. Asta era cel mai periculos. Am mai înțeles și că a luat o decizie extrem de dură care a reieșit printre rânduri și din discursul lui - să-i măcelărim! Eu i-am propus lui Putin să nu ne grăbim. Haide, zic, să vorbim cu Prigojin, cu comandanții, la care el mi-a spus, ascultă Sașa, este inutil, el nici măcar nu-mi răspunde la telefon și nu vrea să vorbească cu tine. Eu întreb: Unde e el (Prigojin)", a mai spus Lukaşenko.