VIDEO „Leoaica” din Berlin era, de fapt un mistreț. Alarma falsă care îi va costa pe contribuabili 100.000 de euro

După ce polițiști, vânători și medici veterinari au fost angrenați într-o vânătoare de două zile a unei presupuse leoaice care ar umbla liberă într-o suburbie împădurită a Berlinului, primarul local a declarat vineri că animalul ar fi putut fi de fapt un mistreț, relatează Reuters. Edilul orașului a anunțat încetarea căutărilor. Decizia de a ridica alarma a fost luată de acord cu poliţia.

???????? Lions, tigers...and wild boars?



After a nearly two-day hunt, German police on Friday called off a search for a wild animal initially believed to be a lioness roaming the outskirts of #Berlin after determining it was more likely a wild boar ⤵️ pic.twitter.com/kmgpEzSnEb