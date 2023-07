VIDEO Inundaţii istorice şi catastrofale în SUA. Joe Biden a declarat stare de urgenţă pentru Vermont

Locuitorii din Vermont, un stat din nord-estul Statelor Unite afectat de inundaţii istorice şi catastrofale, au fost evacuați marți după ce orașul a fost înghițit de ape în urma ploilor torenţiale, relatează Reuters şi AFP, potrivit News.ro.

Salvatorii i-au evacuat pe locuitori folosind bărci gonflabile şi caiace, potrivit imaginilor din presa americană, inclusiv în capitala statului, Montpelier, unde centrul oraşului, complet inundat, a fost închis până marţi la prânz. Peste 100 de persoane au fost salvate, au spus autorităţile.

„Gradul de devastare şi inundaţiile pe care le trăim sunt istorice şi catastrofale”, a declarat guvernatorul statului, Phil Scott, la o conferinţă de presă. El a spus că inundaţiile au „depăşit nivelul furtunii tropicale Irene”, care a ucis şase persoane în acest stat în 2011.

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat stare de urgenţă pentru Vermont, permiţând deblocarea ajutorului federal „Vestea bună este că ploaia s-a oprit în unele zone, dar asta nu înseamnă că apele se vor retrage imediat”, a mai spus guvernatorul.

„Ne aşteptăm la mai multe ploi mai târziu în cursul săptămânii, care nu vor avea unde să se scurgă în pământul suprasaturat”, a avertizat el. Autorităţile locale din Montpelier au avertizat că un baraj este în pericol să se cedeze, fiind de temut „agravarea considerabilă a pagubelor”. Managerul oraşului Montpelier, William Fraser, într-o postare pe Facebook, i-a îndemnat pe cei 8.000 de locuitori să fie pregătiţi să se mute la etajele superioare ale caselor lor, deoarece închiderea autostrăzilor face evacuarea dificilă sau imposibilă.

Barajul Wrightsville, care limitează un lac de acumulare la 6,4 km nord de Montpelier, se apropia de capacitatea maximă şi de punctul în care un deversor ar elibera apă în braţul de nord al râului Winooski, au declarat oficialii oraşului. Acest lucru ar agrava ceea ce Serviciul Naţional de Meteorologie a numit inundaţii „catastrofale” în cartierul pitoresc din centrul oraşului Montpelier, unde oamenii au navigat în canoe, iar apele de la inundaţii ajungeau până la ferestrele clădirilor şi au scufundat vehicule.

Frecvenţa şi intensitatea în creştere a vremii severe în Statele Unite sunt simptomatice pentru schimbările climatice globale, determinate de oameni, spun cercetătorii din domeniul climatologic.

O mare parte din nord-estul Statelor Unite, inclusiv părţi din New York, Massachusetts şi Connecticut, este afectată de ploi abundente, de până la 200 de litri pe metru pătrat, care au căzut în ultimele câteva zile. Şi în timp ce capitala statului din nord-est se află sub apă, temperatura apei oceanului a urcat până la 32 de grade Celsius în Florida, Texasul este sub o cupolă de căldură, iar California se pregăteşte pentru temperaturi de până la 49 de grade Celsius în zonele deşertice în acest weekend.