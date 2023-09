VIDEO. Inundații devastatoare în Spania. Oamenii au fost sfătuiți să stea în case

Mai multe avertismente meteo au fost emise în Spania, din cauza ploilor abundente care au provocat inundații majore în anumite părți ale țării, scrie BBC, citează digi24.ro.

Alertele meteo de vreme extremă sunt în vigoare în regiunile Madrid, Toledo și Cadiz.

Meciul de fotbal de duminică dintre Atletico Madrid și Sevilla a fost suspendat din cauza ploii torenţiale. Doar în capitala Spaniei, pompierii au fost chemați de 190 de ori pentru a interveni în zonele afectate de inundații.

O mare parte din precipitații au fost concentrate în regiunile de coastă din Cádiz, Tarragona și Castelló. În provincia estică Castelló, pompierii au salvat un bărbat blocat în mașina sa, care era înconjurată de apă. De asemenea, oamenii au fost sfătuiți să evite călătoriile în orașul Alcanar, Tarragona - unde au căzut 215 litri pe metru pătrat de ploaie într-o perioadă de 24 de ore.

Juan Carlos Penafiel, care vizita orașul, a spus că a fost trezit de apa care intra în apartamentul său de la etajul doi.

„Ne-am organizat între noi pentru a face frânghii cu prosoape și lenjerie de pat și le-am folosit pentru a trage doi tineri care erau prinși de coloane”, a declarat acesta agenției de presă Reuters.

„I-am tras la ultimul etaj și i-am salvat. A fost terifiant, foarte foarte înfricoșător cu copii mici, femei. Nu a venit nimeni, am rămas singuri să ne salvăm”, a adăugat el.

Ploile au făcut ca resturile și noroiul să alunece pe drumurile spaniole, în timp ce multe vehicule s-au chinuit să se deplaseze în zone puternic inundate.

Potrivit ziarului El Pais, unele servicii feroviare au fost suspendate în Spania, iar șoferii au fost avertizați să evite anumite drumuri în zonele puternic inundate.





Spain is hit by a hurricane



The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid.



Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA