VIDEO Inundații catastrofale în Slovenia. Cel puțin șase oameni au murit

Slovenia a cerut Uniunii Europene şi NATO asistenţă tehnică pentru remedierea daunelor provocate de inundaţiile devastatoare care au dus la alunecări de teren în ultimele trei zile. Premierul Sloveniei a spus că inundaţiile sunt cel mai mare dezastru natural din ultimele trei decenii, iar pagubele totale se ridică la peste 500 de milioane de euro.

We’re in Prevalje, Slovenia, where floods have caused enormous damage. Operations are underway to try and protect a gas pipe, restore river crossings and clean up the debris. The risk of landslides remains and geologists are monitoring the situation. pic.twitter.com/bJhS1Pmeqh