VIDEO Inundații apocaliptice în provincia canadiană Noua Scoție. Ploile abundente provoacă pagube "inimaginabile". Patru persoane sunt dispărute

Provincia canadiană Noua Scoție, de pe coasta atlantică, a fost lovită de cele mai puternice ploi din ultima jumătate de secol, care au provocat inundaţii soldate cu pagube uriașe. Patru persoane sunt date dispărute, inclusiv doi copii, informează Reuters.

Autorităţile au declarat stare de urgenţă în Halifax, cel mai mare oraş din Noua Scoţie, şi în alte patru regiuni. Municipalitatea din Halifax a raportat „pagube semnificative la drumuri şi infrastructură” şi a îndemnat oamenii să rămână acasă şi să nu-şi folosească maşinile.

We survived Hurricane ???? Fiona, The Wildfires ???? & we’ll survive the Floods ⛈️ too…



We’re ‘Nova Scotia Strong ????‼️’ #NSStorm pic.twitter.com/HZ84Rb9G38