Peste 3.500 de localnici și turiști au fost evacuați sâmbătă din casele şi hotelurile de pe insula grecească Rhodos, după ce incendiile de pădure au cuprins părţi întinse ale insulei. Nu au fost raportate cazuri de oameni răniți, a anunțat Ministerul pentru Crize Climatice și Protecție Civilă din Grecia.

Potrivit autorităților, zonele afectate din Rodos reprezintă mai puțin de 10% din capacitatea de cazare turistică a insulei. Oamenii au fost duși în alte hoteluri, în săli de sport, școli și centre de conferințe de pe insulă, în timp ce pompierii continuă să se lupte cu focul.

Trei feriboturi de pasageri au fost ancorate în portul Rodos pentru a-i găzdui pe cei salvați. Televiziunea elenă și agențiile foto internaționale au publicați imagini cu cozile lungi de turiști cu bagaje care erau evacuați către locuri sigure, lâsând în spate zonele afectate de incendii.

????#BREAKING: Scene of chaos in Rhodes #Greece. Crowds of hundreds of tourists and locals evacuate away from wildfires. pic.twitter.com/E6RYK0NMlh