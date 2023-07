VIDEO Incendiu masiv la o bază militară din Crimeea. 2000 de persoane, evacuate de urgență

Peste 2.000 de persoane au fost evacuate ca urmare a unui incendiu izbucnit la o bază militară de antrenament din Crimeea, districtul Kirovske. De asemenea, a fost închisă o autostradă din apropiere, a declarat guvernatorul Crimeei, susținut de Moscova.

Videoclipurile și fotografiile de pe rețelele de socializare au arătat flăcări mari și un incendiu fumegând într-o zonă nelocuită, întreruptă de o serie de detonări.

Near Kirovske, #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine, a missile strike hit a Russian ammunition depot this morning. Detonations at the depot necessitated evacuation of ~2,000 people in nearby 4 villages.



