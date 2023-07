VIDEO Incendiu de proporții într-un port din SUA. Doi pompieri și-au pierdut viața încercând să stingă flăcările

Un incendiu devastator a izbucnit la bordul unui cargobot aflat în portul New Jersey din SUA. Doi pompieri şi-au pierdut viaţa, iar patru au fost grav răniți, în timp ce încercau să stingă flăcările.

