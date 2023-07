VIDEO Înainte de a ucide doi oameni la Aeroport, Rustam Aşurov A VRUT SĂ CORUPĂ poliţia de frontieră. Ce mărturii a făcut o jurnalistă din Tadjikistan

Rustam Aşurov i-a cerut unei jurnaliste din Tadjikistan cu care a zburat în acelaşi avion să-l mituiască pe poliţistul de frontieră Serghei Muntean, pentru ca acesta să-i permită să intre în Moldova. Jurnalista Barnoi Begmatzoda, care a devenit martor al atacului aramat, a fugut din ţara sa din cauza represiilor la care a fost supusă după ce a mediatizat faptul că autorităţile de la Duşanbe permit cetăţenilor să lupte de partea Rusiei în Ucraina.

Femeia, care este însărcinată şi are un copil mic, a povestit jurnalistilor de la NewsMaker.md prin ce a trecut în timpul atacului de la Aeroportul Internaţional Chişinău, dar şi cum a interacţionat cu atacatorul. Ea a declarat că atacator era foarte agresiv şi umbla de colo-colo atunci când li s-a spus să aştepte decizia de acces pe teritoriul Republicii Moldova.

Jurnallista a mai povestit că poliţistul de frontieră Serghei Muntean şi pasagerii care nu au fost primiţi în Moldova au trecut pe lângă ea, iar la distanţa de 1-2 metri, atacatorul l-a lovit în regiunea feţei pe Serghei, care a căzut, timp în care Aşurov i-a luat pistolul.

"Atunci când s-a început a trage din armă, eu am luat copilul şi am fugit de acolo împreună cu încă o persoană. Noi am auzit că s-a împuşcat, dar nu ştiam cine a fost omorât. După jumătate de oră, ne-au dus în parc, apoi poliţiştii ne-au dus la interogatoriu", a mai spus jurnalista din Tadjikistan.