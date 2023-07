VIDEO IMAGINI ȘOCANTE Atentat la Tel Aviv. O mașină a intrat în mulțime, iar mai mulți oameni au fost răniți. Atacatorul a fost ucis

Un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni la Tel Aviv, într-un presupus atac care are loc în contextul violențelor din tabăra de refugiați din Jenin. Atacatorul a fost împușcat mortal la fața locului de către un civil. Potrivit Jerusalem Post, bărbatul este un palestinian rezident în Hebron care a intrat în Israel cu un permis medical.

Șapte persoane au fost rănite în atac, dintre care trei sunt în stare gravă, a declarat poliția israeliană în cea mai recentă actualizare. Ofițerii au confirmat că suspectul "a intrat în pietonii care stăteau în centrul comercial și a ieșit din vehicul pentru a înjunghia civili cu un obiect ascuțit".

In a short while Rashida Tlaib and the New York Times will likely tweet that a Palestinian human rights activist was killed in Israel.



What you should know: a Palestinian terrorist ram a pickup truck into Israeli pedestrians in Tel Aviv today, then got out and stabbed more… pic.twitter.com/7RyUkXG9sP