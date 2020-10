(VIDEO) Imagini de la reconstituirea omorului de la Telecentru. "Am omorât-o, după care am mers să beau o bere"

Am omorât-o, iar apoi am mers şi am băut o bere. Asta le-a declarat tânărul de 18 ani, care şi-a înjunghiat iubita într-un apartament din cartierul Telecentru al Capitalei. Bănuitul, împreună cu anchetatorii și procurorii, s-au întors la locul crimei și au reconstituit toată scena. Imaginile video au fost oferite redacției noastre de o sursă apropiată anchetei. Vă atenționăm că imaginile vă pot afecta emoțional.

” - Unde ai înfipt-o?

- Aici!

- Unde ai înfipt-o? Ce se află acolo?

- Abdomen!

- După asta?

- După asta am ieșit din cameră și am încuiat ușa. M-am dus la magazin jos. Am băut o bere cu un băiat!”.

Tânărul de 18 ani a povestit în detalii ce s-a întâmplat în ziua în care a murit iubita lui. El a reconstituit scena omorului cu ajutorul unui manechin. Bănuitul spune că a înjunghiat minora în abdomen și a părăsit locul faptei. Din imaginile video se poate observa că în camera unde s-a produs crima sunt mai multe sticle cu băuturi alcoolice.

Miercuri, la Curtea de Apel Chișinău va avea o nouă ședință de judecată în dosarul în care băiatul este acuzat de omor. Magistrații vor decide dacă bănuitul va fi cercetat penal în continuare în arest preventiv sau în libertate.

Acum o săptămână, cadavrul fetei de 16 ani a fost găsit de poliţişti într-un apartament de la Telecentru. Minora era dată dispărută de câteva zile. În urma investigaţiilor s-a stabilit că adolescenta a fost înjunghiată cu un cuţit de bucătărie de iubitul ei de 18 ani.

Totul s-ar fi întâmplat din cauza unei scene de gelozie.

Joia trecută, băiatul a primit 30 de zile de arest preventiv. El şi-a recunoscut vina şi le-a spus anchetatorilor că regretă cele întâmplate.

Dacă i se va demonstra vinovăţia, acesta riscă până la 20 de ani de puşcărie sau chiar detenţie pe viaţă.