VIDEO Imagini de groază la New York! O macara a luat foc și s-a prăbușit. Cel puțin cinci persoane au fost rănite

Cel puțin cinci persoane au fost rănite după ce o macara s-a prăbușit, miercuri dimineață, în Manhattan, potrivit unei surse din cadrul Departamentului de Pompieri din New York, transmite CNN. Între victime se află atât civili, cât și doi pompieri care au suferit răni minore, potrivit autorităților.

În înregistrările video realizate de la incident se vede cum macaraua a luat foc timp de câteva momente înainte ca o mare parte din ea să cadă în clădirea de lângă ea și pe stradă.

Crane has collapsed in Hells Kitchen, New York.pic.twitter.com/OXvMT71Unr

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 26, 2023

Locuitorii din clădirile din apropiere au fost evacuați ca măsură de precauție, iar străzile din jur sunt închise. Din fericire, operatorul macaralei a reușit să părăsească în siguranță utilajul în flăcări. Sursa incendiului nu a fost încă stabilită.