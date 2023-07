VIDEO Imagini apocaliptice în Beijing. Capitala Chinei, în stare de alertă maximă din cauza ploilor

Autorităţile au plasat capitala chineză în stare de alertă maximă pentru inundaţii şi alunecări de teren, din cauza ploilor torenţiale care afectează de vineri părţi din nordul Chinei, relatează Reuters. Două persoane au murit luni la Beijing şi câteva sute au rămas blocate, deşi autorităţile au evacuat zeci de mii de oameni în timpul nopţii.

Many car sweeping away due to flood after heavy rains in Beijing, China ???????? (31.07.2023) pic.twitter.com/ED7L3nrKSs