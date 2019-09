(VIDEO) Ilan Șor compară realizările din primele 100 de zile din mandatul său de primar cu ceea ce (nu) a făcut actualul guvern

sursa: facebook.com

Liderul Partidului Politic ȘOR, Ilan Șor consideră că în primele 100 de zile de guvernare, autoritățile nu au făcut nimic pozitiv pentru oameni, care trăiesc și mai prost. Totodată, într-un mesaj video, Ilan Șor amintește ce a realizat el în primele 100 de zile ale mandatului de primar al municipiului Orhei.

În opinia lui Ilan Șor, 100 de zile este un timp suficient pentru anumite realizări. Condiția este ca acel cineva să vrea să facă ceva. „Este un termen suficient pentru cei care vor și pot să facă ceva. Spre exemplu eu în 100 de zile am început construcția masivă a drumurilor în locurile în care niciodată nu au fost, am iluminat orașul, am reușit să scot orașul din murdărie, să construiesc primul parc, să deschid magazine sociale, wi-fit gratuit”, a enumerat Ilan Șor.

În schimb, noua guvernare nu a făcut nimic pentru oameni. Cel puțin nimic pozitiv. „Ce a făcut noua guvernare? Nimic. Ba nu, cer scuze, a făcut ceva – a majorat tariful la energia electrică ceea ce va duce la creșterea inevitabilă prețurilor”, a amintit Ilan Șor.

De asemenea, el critică actualele autorități că au umblat doar cu mâna întinsă în toată lumea și au demonstrat că nu iau decizii de sine stătător, dar așa cum li se comandă la Washington, Moscova, Bruxelles sau București.

„Acesta este adevăratul rezultat al primelor 100 de zile de guvernare ale noii puteri: nu au făcut nimic pentru oameni care au început să trăiască și mai prost. Sunt sigur că oamenii văd asta și sunt convins că în curând situația se va schimba”, a concluzionat Ilan Șor.

Amintim că Ilan Șor și-a demonstrat abilitățile de administrator la Orhei, pe care l-a transformat în cea mai dezvoltată localitate din Moldova în doar câțiva ani.