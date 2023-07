VIDEO Grecia se confruntă cu cel mai fierbinte weekend din ultima jumătate de secol: Un bărbat a murit din cauza insolației

Acest weekend, în Grecia, „riscă să fie cel mai cald din ultimii 50 de ani” din luna iulie, avertizează vineri un meteorolog la postul public de televiziune. De asemenea, duminică se preconizează 44°C la Atena şi 45°C în Tesalia, în timp ce această ţară este afectată de o caniculă care urmează să se prelungească şi săptămâna viitoare, relatează AFP.

Avertismentul vine într-un moment în care țara se confruntă cu zeci de incendii de vegetație, cel mai serios izbucnit lângă Atena, la începutul săptămânii. Autoritățile au anunțat între timp că pompierii luptă în continuare cu 79 de incendii de pădure în întreaga țară, iar purtătorul de cuvânt guvernamental Vassilios Vathrakoyannis a declarat că Grecia va fi în stare de alertă pe tot parcursul weekendului.

Forest fires in Greece continue without slowing down.President of Turkey Erdogan said that they will send 2 fire fighting aircraft and 1 helicopter to Greece,but Erdogan said that in the fires in Turkey, we do not have a plane and helicopter,and the forests in Turkey were burned, pic.twitter.com/UcAzo9Gf5q